Portrait- Pascaline Lefebvre

Pascaline Lefebvre a vu le jour à Edmonton en 1989 et a grandi à Gatineau, où les enfants refusaient de lui prêter leurs crayons de peur qu’elle n’appuie trop fort sur la mine. En 2011, après avoir gradué de l’École de design de Montréal, la jeune designer graphique a été engagée au sein d’une grande entreprise. Au retour du bureau, le soir venu, Pascaline se vidait la tête en dessinant des bizarreries : des pages et des pages d’humanoïdes musclés, de malaises existentiels, de dialogues de sourds et de références pop sorties on ne sait d’où – et un ou deux hommes-sombrero plutôt sexy. Ainsi est née COMMENT FAIRE : une bande dessinée étrange, un peu triste et vraiment drôle.

Laurence Gough a rencontré son auteure, Pascaline Lefebvre, au Musée de l’imprimerie du Québec pour un atelier d’imprimerie à l’ancienne. Puis, ensemble, elles se sont rendues dans un lieu caché sur la Plaza St-Hubert : la Maison de la bande dessinée de Montréal.

RÉALISATRICE, PRODUCTRICE | Laurence Gough

ASSISTANT À LA RÉALISATION, CAMÉRA, MONTAGE | Romain F. Dubois

PRENEUR DE SON | Simon Lacelle

MUSIQUE ORIGINALE | William Gough

INTERVENANTS | Michel Desjardins, Vincent Giard

ARTISTE | Pascaline Lefebvre