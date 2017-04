Comment devient-on écrivain? Conversation avec Yvon Rivard.

Conversations Zinc | Yvon Rivard from Revue Zinc on Vimeo.

Né en 1945 à Sainte-Thècle en Mauricie, Yvon Rivard a étudié à La Sorbonne, à Aix-en-Provence et à l’université McGill. Il a enseigné la littérature à McGill durant 35 ans, en particulier la création littéraire. En parallèle de sa carrière de professeur, Yvon Rivard a été conseiller littéraire et cinématographique, chroniqueur littéraire à Radio-Canada de 1978 à 1988, membre de la revue Liberté durant quinze ans, scénariste et auteur. Il a écrit cinq romans et six essais, dont le dernier, paru en 2015, s’intitule Exercices d’amitié (Leméac).

Laurence Gough l’a rencontré au Musée Marguerite-Bourgeoys – Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours dans le Vieux Montréal. Ils y ont parlé de création littéraire, de narcissisme, de la capacité à recevoir des chocs, de douleurs et de beautés fécondes.

La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, où le tournage a eu lieu, est surnommée la Chapelle des marins parce que la statue de la Vierge Marie qui la surmonte a la réputation de protéger les marins navigant sur le fleuve Saint-Laurent. C’est à cette statue que faisait référence Leonard Cohen lorsqu’il chantait : « And the sun pours down like honey on our lady of the harbor » (Suzanne, 1968). Dans une aile attenante à la chapelle, au musée Marguerite-Bourgeoys, des religieuses ont créé une série de petites maquettes où sont reproduits les moments marquants de la vie de la fondatrice de la congrégation de Notre-Dame-de-Montréal.

RÉALISATRICE, PRODUCTRICE | Laurence Gough

ASSISTANT À LA RÉALISATION, CAMÉRA, MONTAGE | Romain F. Dubois

PRENEUR DE SON | Simon Lacelle

MUSIQUE ORIGINALE | William Gough

AUTEUR | Yvon Rivard