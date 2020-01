Conversations Zinc : Marie-Ève Thuot parle de son premier roman LA TRAJECTOIRE DES CONFETTIS from Revue Zinc on Vimeo.

«L’architecture de mon roman est construite comme des variations sur un ensemble de thèmes et de motifs. Les confettis sont un des motifs structurants. Il s’agit d’un symbole dont on apprend le sens dans la dernière partie du livre. Quant au mot « trajectoire », il évoque le hasard des vies des personnages au fil des générations. Les histoires enchevêtrées du roman sont celles des membres d’une famille, et l’image d’une trajectoire renvoie également à celle d’un arbre généalogique. » Marie-Ève Thuot

RÉALISATRICE, PRODUCTRICE | Laurence Gough

ASSISTANT À LA RÉALISATION, CAMÉRA, MONTAGE | Romain F. Dubois

PRENEUR DE SON | Nataq Huot

MUSIQUE ORIGINALE | William Gough