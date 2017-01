Découvrez Isabella Di Sclafani

par Marie Noëlle Blais

Dans le numéro 38 de la revue Zinc découvrez Isabella Di Sclafani, une artiste peintre montréalaise. Après quelques années en sciences, elle choisit de regarder sa passion dans les yeux et entame des études d’art à l’Université Concordia à Montréal. C’est à 30 ans qu’elle commence à explorer les multiples facettes du portrait.

Regarder un visage, c’est chercher à s’y retrouver, c’est enquêter dans le même mouvement, c’est se déballer, se raconter mutuellement sur un espace où les temps se superposent, s’éclairent et s’amusent à se surprendre. Le portrait, c’est cette rencontre intime qui ne saurait appartenir à aucune objectivité. C’est une histoire de famille. Il nous entraîne dans la grande galerie de l’humain, où nous retrouvons les mythes qui nous ont formés ou déformés. C’est ce déballage dans l’instant crucial que nous propose Isabella Di Sclafani avec ses portraits bruts, anachroniques, si poignants de réalité et d’humanité. Entre art naïf et expressionnisme, son pinceau virtuose nous met nez à nez avec des têtes ambulées – les magnifiques vilains du quotidien –, des personnages historiques qu’elle imagine en stars de punk rock, quand elle ne leur offre pas carrément une seconde adolescence ; autant de face-à-face où les physionomies, les genres, les époques et les générations se rencontrent et s’entrechoquent. Elle présente ses modèles dans leur mythologie incertaine, leur legs en construction. Icônes ou inconnus, ce sont les Lee, Mrs Russell, Jane Eyre, Mozart et Frida Kahlo de notre histoire, de nos imaginaires, qui se superposent, s’éclairent et s’amusent encore à nous surprendre.