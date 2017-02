Maxime Olivier Moutier parle de subversion

Zinc | Conversations | Maxime Olivier Moutier from Revue Zinc on Vimeo.

Laurence Gough et Maxime Olivier Moutier se sont retrouvés au Musée Redpath – Université McGill sous prétexte de discuter de ses romans. Là, auprès d’un lynx, d’un ours et sous le squelette d’un dinosaure, Maxime Olivier Moutier a parlé de création et de subversion, de l’art comme d’une brèche qui peut sauver la vie.

RÉALISATRICE, PRODUCTRICE | Laurence Gough

ASSISTANT À LA RÉALISATION, CAMÉRA, MONTAGE | Romain F. Dubois

PRENEUR DE SON | Simon Lacelle

MUSIQUE ORIGINALE | William Gough

AUTEUR | Maxime Olivier Moutier