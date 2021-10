Jessie Loyer

Les reprises de danse et les mèmes viraux engendrent un partage de contenu culturel chez différents groupes sociaux, et les Influenceurs autochtones en profitent pour trouver de nouvelles manières d’être vus et entendus.

TikTok est un espace d’exposition de médias numériques né d’un amalgame de plateformes similaires : son ancêtre, d’un point de vue artistique, est Musical.ly, où les usagers s’exposaient sur des vidéos en faisant du lipsync ; l’inspiration derrière le format de Tik-Tok émerge des plateformes populaires comme Vine et Twitter, toutes deux reconnues pour leurs contraintes (les vidéos de six secondes pour Vine, et la limite, du moins à ses débuts, de 140 caractères des textes de Twitter).